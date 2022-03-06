В Харькове оккупанты обстреляли поликлинику МВД, здание ВСУ и жилье

Российские захватчики продолжают цинично обстреливать Харьков. 6 марта около 19:00 оккупанты нанесли авиаудары по всей области.

О последствиях обстрелов рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что Харьков – его родной город.

К теме Сбит самолет оккупантов над Харьковом: один пилот может быть жив, его ищут

Какие объекты атаковали террористы

Здание Вооруженных сил Украины и двухэтажные жилые дома

В настоящее время на месте происшествия работают 50 спасателей и 10 единиц техники. Последствия атаки еще не устанавливаются.

Поликлиника Министерства внутренних дел

По предварительным данным, пострадали 2 человека. Пожар ликвидируют 32 пожарных и 7 единиц техники.

Телевизионная башня

На месте происшествия работают 5 сотрудников ГСЧС. В настоящее время трансляция телеканалов прервалась.

Однако есть и хорошая новость. Наши военные сбили 2 самолета российских оккупантов. Один из них упал вблизи села Макариха, а другой в районе Кулиничей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!