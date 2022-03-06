В Харькове оккупанты обстреляли поликлинику МВД, здание ВСУ и жилье
Источник:телеграм Pravda Gerashchenko
Российские захватчики продолжают цинично обстреливать Харьков. 6 марта около 19:00 оккупанты нанесли авиаудары по всей области.
О последствиях обстрелов рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он подчеркнул, что Харьков – его родной город.
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Здание Вооруженных сил Украины и двухэтажные жилые дома
В настоящее время на месте происшествия работают 50 спасателей и 10 единиц техники. Последствия атаки еще не устанавливаются.
Поликлиника Министерства внутренних дел
По предварительным данным, пострадали 2 человека. Пожар ликвидируют 32 пожарных и 7 единиц техники.
Телевизионная башня
На месте происшествия работают 5 сотрудников ГСЧС. В настоящее время трансляция телеканалов прервалась.
Однако есть и хорошая новость. Наши военные сбили 2 самолета российских оккупантов. Один из них упал вблизи села Макариха, а другой в районе Кулиничей.
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