Российские оккупанты продолжают бомбить Харьков и наносить городу большой вред. Особенно активно действует авиация российских оккупантов.

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Один пилот сбитого истребителя выжил

В 18:15 наши герои сбили вражеский истребитель над Харьковом. Как сообщает Штаб обороны Харьковской области, один из пилотов погиб мгновенно, другому удалось катапультироваться.

Сейчас вражеский пилот прячется в лесополосе в районе Кулиничей. Если кто-нибудь будет владеть информацией о его местонахождении – нужно немедленно сообщить правоохранителям. Имеющие оружие могут самостоятельно задержать оккупанта и передать его нашим службам.

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