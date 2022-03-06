Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью. Так он ответил на вопрос, может ли, например, Польша передать истребители Украине.

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Вашингтон ведет переговоры с Польшей, – Блинкен

На самом деле, мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать, чтобы восполнить их потребности, если они действительно решат предоставить эти истребители украинцам. Что мы можем сделать?

– сказал Блинкен.

Администрация Байдена сейчас проводит переговоры по этому поводу с официальной Варшавой. В частности, обсуждается вопрос, как самолеты могут быть переданы Украине.

Блинкен назвал действие санкций "разрушительным"

Находившийся с визитом в Восточной Европе Блинкен отметил, что страны НАТО и "Большая семерка" работают вместе, чтобы усилить давление на Россию. Речь идет о дополнительных санкциях против Москвы, которые будут введены уже в ближайшее время. Госсекретарь США считает, что действие карательных ограничений уже начало быть разрушительным.

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