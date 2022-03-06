Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю. Так він відповів на питання, чи може, наприклад, Польща передати винищувачі Україні.

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Вашингтон веде перемовини з Польщею, – Блінкен

Насправді, ми зараз говоримо з нашими польськими друзями про те, що ми могли б зробити, щоб заповнити їхні потреби, якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям. Що ми можемо зробити?

– сказав Блінкен.

Адміністрація Байдена наразі проводить перемовини щодо цього з офіційною Варшавою. Зокрема, обговорюють питання, як літаки можуть бути передані Україні.

Блінкен назвав дію санкцій "руйнівною"

Блінкен, який перебував з візитом у Східній Європі, зазначив що країни НАТО та "Велика сімка" працюють разом, щоб посилити тиск на Росію. Мовиться про додаткові санкції проти Москви, які будуть введені вже найближчим часом. Держсекретар США вважає, що дія каральних обмежень вже почала бути руйнівною.

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