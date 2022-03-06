Про наслідки обстрілів розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він наголосив, що Харків – його рідне місто.

До теми Збитий літак окупантів над Харковом: один пілот може бути живим, його шукають

Які об'єкти атакували терористи

Будівлю Збройних сил України та двоповерхові житлові будинки

Наразі на місці події працюють 50 рятувальників та 10 одиниць техніки. Наслідки атаки ще встановлюють.

Поліклініку Міністерства внутрішніх справ

За попередніми даними, постраждало 2 людей. Пожежу ліквідовують 32 вогнеборців та 7 одиниць техніки.

Телевізійну вежу

На місці події працюють 5 співробітників ДСНС. Наразі трансляція телеканалів перервалася.

Однак є й хороша новина. Наші військові збили 2 літаки російських окупантів. Один з них впав поблизу села Макариха, а другий – в районі Кулиничів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!