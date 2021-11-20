В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото 2-метрового великана

В Харькове Роганский мясокомбинат приготовил самый большой в Украине хот-дог. Его длина составляет более двух метров, готовили его из гигантской сосиски и других традиционных ингредиентов.

Гигантское блюдо приготовили 19 ноября. Для хот-дога потратили почти по литру кетчупа и горчицы.

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В Харькове установили рекорд, приготовив самый большой хот-дог

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что нынешний хот-дог побил рекорд приготовленного ранее в Украине, который был длиной 1 метр 83 сантиметра.

Самый большой в Украине хот-дог, которого приготовил Роганский мясокомбинат, потянул на 2 метра и 15 сантиметров длиной!

– заявила Лана Ветрова.

Изданию Укринформ она сообщила, что вес блюда составлял 16 килограммов. Чтобы его вынести на сцену, понадобились 6 человек.

"Харьковский рекорд внесен в Национальный Реестр рекордов Украины в категории "Кулинарное искусство", – пояснила Ветрова.

Она также рассказала о составе блюда, в частности:

главный ингредиент – классическая сосиска;

корейская морковь;

соленые огурцы;

маринованный лук и сыр;

а также – почти по литру кетчупа и горчицы.

После замеров и установления рекорда, блюдо нарезали и раздали людям, которые пришли на мероприятие.

В Харькове приготовили двухметровый хот-дог / Фото Ланы Ветровой и Укринформ

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