В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог: фото 2-метрового великана
Источник:фейсбук Ланы Ветровой
В Харькове Роганский мясокомбинат приготовил самый большой в Украине хот-дог. Его длина составляет более двух метров, готовили его из гигантской сосиски и других традиционных ингредиентов.
Гигантское блюдо приготовили 19 ноября. Для хот-дога потратили почти по литру кетчупа и горчицы.
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В Харькове установили рекорд, приготовив самый большой хот-дог
Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова рассказала, что нынешний хот-дог побил рекорд приготовленного ранее в Украине, который был длиной 1 метр 83 сантиметра.
Самый большой в Украине хот-дог, которого приготовил Роганский мясокомбинат, потянул на 2 метра и 15 сантиметров длиной!
– заявила Лана Ветрова.
Изданию Укринформ она сообщила, что вес блюда составлял 16 килограммов. Чтобы его вынести на сцену, понадобились 6 человек.
"Харьковский рекорд внесен в Национальный Реестр рекордов Украины в категории "Кулинарное искусство", – пояснила Ветрова.
Она также рассказала о составе блюда, в частности:
- главный ингредиент – классическая сосиска;
- корейская морковь;
- соленые огурцы;
- маринованный лук и сыр;
- а также – почти по литру кетчупа и горчицы.
После замеров и установления рекорда, блюдо нарезали и раздали людям, которые пришли на мероприятие.
В Харькове приготовили двухметровый хот-дог / Фото Ланы Ветровой и Укринформ
Коротко о последних рекордах в Украине
- В августе 97-летний харьковчанин Леонид Станиславский попал в мировую Книгу рекордов Гиннеса. Его официально признали лучшим теннисистом в возрастной категории 90+.
- В августе 2021 года подполковник ВМС ВСУ Анатолий Глиненко установил новый рекорд. Он стал парашютистом, который развернул в воздухе самый большой флаг Украины. Длина флага – 31,81 метра, а ширина-16,68 метра. То есть площадь более 530 квадратных метров.
- В октябре 2021 года полицейский из Николаева Дмитрий Бажин пробежал самый большой остров Украины вдоль. Для этого впервые на Джарылгач прибыли представители Национального реестра рекордов. Бажин преодолел 10 беговых дистанций за 7 часов и 20 секунд.