В Харькове произошла масштабная авария водопровода: без воды четверть миллиона человек

В харьковском жилом массиве Салтовка произошел прорыв водопровода. Из-за этого несколько крупнейших улиц этой части города остались без воды.

Об этой аварии сообщили 1 декабря. Следует отметить, по данным переписи 2018 года, на Салтовке живет более 400 тысяч человек.

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Машины моет гигантский фонтан

На видео, которое обнародовали в сети, заметно фонтан, который бьет из под земли прямо на дорогу. Авторы сообщения даже иронизировали, что теперь не нужно мыть автомобиль.



"Фонтан" затопил одну из улиц / Фото телеграма "Типичное ОЕ"

Также на фото видно, что на дорогах там появились буквально целые озера. Однако неизвестно, в каких именно местах они образовались.

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Что сказали в Харьковводоканале

На место прорыва сразу приехали коммунальщики Харьковводоканала. Они начали устранять повреждения на трубе диаметром 1 200 миллиметров. Об этом рассказал директор этого коммунального учреждения Владлен Вовкив.

Отключили сеть холодного водоснабжения лишь части Салтовского массива. Сейчас мы диагностируем характер повреждений и определяем объем работ,

– добавил чиновник.

Также он рассказал, на каких именно улицах пока не будет холодной воды. Их список:

Тракторостроителей,

Краснодарская,

Солнечная,

Гарибальди,

Бучмы,

Гвардейцев-Широнинцев – лишь кратная сторона.

Сейчас водоснабжение на этих улицах планируют восстановить до полуночи. Однако, к этому моменту воды уже не будет по меньшей мере 10 часов.