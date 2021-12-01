В Харькове произошла масштабная авария водопровода: без воды четверть миллиона человек
Источник:057.ua
В харьковском жилом массиве Салтовка произошел прорыв водопровода. Из-за этого несколько крупнейших улиц этой части города остались без воды.
Об этой аварии сообщили 1 декабря. Следует отметить, по данным переписи 2018 года, на Салтовке живет более 400 тысяч человек.
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Машины моет гигантский фонтан
На видео, которое обнародовали в сети, заметно фонтан, который бьет из под земли прямо на дорогу. Авторы сообщения даже иронизировали, что теперь не нужно мыть автомобиль.
"Фонтан" затопил одну из улиц / Фото телеграма "Типичное ОЕ"
Также на фото видно, что на дорогах там появились буквально целые озера. Однако неизвестно, в каких именно местах они образовались.
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Что сказали в Харьковводоканале
На место прорыва сразу приехали коммунальщики Харьковводоканала. Они начали устранять повреждения на трубе диаметром 1 200 миллиметров. Об этом рассказал директор этого коммунального учреждения Владлен Вовкив.
Отключили сеть холодного водоснабжения лишь части Салтовского массива. Сейчас мы диагностируем характер повреждений и определяем объем работ,
– добавил чиновник.
Также он рассказал, на каких именно улицах пока не будет холодной воды. Их список:
- Тракторостроителей,
- Краснодарская,
- Солнечная,
- Гарибальди,
- Бучмы,
- Гвардейцев-Широнинцев – лишь кратная сторона.
Сейчас водоснабжение на этих улицах планируют восстановить до полуночи. Однако, к этому моменту воды уже не будет по меньшей мере 10 часов.