В Харькове простились со спасателем Александром Подольским, который тушил пожар на "Барабашово"
Александр Подольский погиб, спасая родной Харьков от огня. 17 марта во время ликвидации пожара на "Барабашово" 31-летний спасатель попал под вражеский обстрел.
Харьков прощался со своим героем 19 марта. Несмотря на опасность, провести Александра в последний путь пришли десятки людей.
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На прощание пришли десятки спасателей
Рядом с Александром были родные – семья. Также отдать дань уважения своему коллеге и другу пришли очень много спасателей. Они приехали на пожарных машинах – тех, на которых работал и погибший работник ГСЧС.
Все спасатели были в форме, держа в руках каски – в скорби по павшему товарищу. У каждого из них были в руках по две гвоздики, которые положили у гроба Александра.
Что известно об Александре Подольском
Александр был пожарным-спасателем 5-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Харьковской области. Он – сержант службы гражданской защиты. Коллеги отзываются о нем, как о прекрасном, открытом и добром человеке.Редакция 24 канала выражает глубокое соболезнование родным погибшего Александра Подольского.
Прощание со спасателем Александром Подольским / Фото Анны Черненко: