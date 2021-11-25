В Харькове простились с узником концлагерей Малицким: фото церемонии прощания

В Харькове 25 ноября провели прощание с узником концлагерей и ученым Игорем Малицким. Мужчину вспоминали теплыми словами и говорили о фактах из его биографии.

Церемония проходила во дворе Украинской инженерно-педагогической академии. Умерший работал там преподавателем в течение 60 лет.

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Кто туда пришел

Возле академии стояли очереди из желающих попрощаться. Туда пришли родные, коллеги, ученики, друзья Игоря Малицкого, а также представители власти. Всего собрались примерно 100 человек.

Мы не можем здесь не быть, потому что это выдающийся человек. Слов не найти, чтобы описать потерю. Игорь Малицкий родной для нас, это наш учитель. Когда я была студенткой, он у меня преподавал, потом я стала профессором, ректором, он всегда был рядом,

– рассказала ректор академии Елена Коваленко.

Также она добавила, что Малицкий был очень простым мужчиной. Поэтому, мол, одинаково мог говорить как с президентом, так и с простым человеком.

Церемония прощания с Игорем Малицким / Фото Суспільного

Что известно об Игоре Малицком

Он родился в Харькове 12 февраля 1925 года. Когда в 1943 году Харьков оккупировали нацисты, парня отправили в Германию. Он смог сбежать на территорию бывшей Чехословакии, однако там его снова задержали.

После этого харьковчанину дали номер №188005 и сделали соответствующую татуировку на руке. Впоследствии Малицкий побывал в 4 немецких лагерях:

Терезин;

Аушвиц;

Маутхаузен;

филиале Маутхаузена – "Линц 3".

После освобождения он ушел в армию. А когда демобилизовался, окончил Харьковский горный институт в области машиностроения. За годы профессиональной деятельности, Малицкий подготовил шестерых кандидатов технических наук.