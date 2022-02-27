В Харькове разбили еще одну колонну российских оккупантов

Украинские защитники продолжают защищать Харьков от оккупантов. В городе разбили еще одну колонну россиян.

Враг теряет на всех позициях как технику, так и личный состав. Об очередном уничтожении российских сил в Харькове в сети сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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ВСУ разбили колонну россиян в Харькове

В Харькове разбили еще одну колонну российско-фашистских оккупантов! Харьков – это наш Сталинград,

– написал Геращенко.

Напомним, утром 27 февраля украинцы уже ликвидировали прорвавшуюся в город вражескую технику. В сети распространили видео, как она горит.

Оккупанты покидают свою бронетехнику в Харькове

Российские военные не только сдаются в плен. Они еще и бросают свою бронетехнику под открытым небом. Так россияне поступили в Харькове. Четыре броневика военные агрессора оставили на улице Шевченко в Харькове. Отметки "Z" свидетельствуют о том, что транспортные средства принадлежали именно оккупанту.

Украинские военные разбили колонну оккупантов в Харькове: смотрите видео

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