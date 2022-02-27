Ворог втрачає на всіх позиціях як техніку, так і особовий склад. Про чергове знищення російських сил у Харкові у мережі повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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ЗСУ розбили колону росіян у Харкові

У Харкові розбили ще одну колону російсько-фашистських окупантів! Харків – це наш Сталінград,

– написав Геращенко.

Нагадаємо, вранці 27 лютого українці вже ліквідували ворожу техніку, яка прорвалася у місто. У мережі поширили відео, як вона горить.

Окупанти покидають свою бронетехніку в Харкові

Російські військові не лише здаються в полон. Вони ще й кидають свою бронетехніку просто неба. Так росіяни зробили в Харкові. Чотири броньовики військові агресора залишили на вулиці Шевченка у Харкові. Позначки "Z", свідчать про те, що транспортні засоби належали саме окупантові.

Українські військові розбили колону окупантів у Харкові: дивіться відео

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