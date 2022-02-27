Незадовго після повідомлення про прорив російської техніки у Харків, у мережі почали з'являтися кадри того, як вона горить.

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Відповідні кадри показали у місцевих телеграм-каналах. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов закликав цивільних залишатися вдома або в укриттях. "ЗСУ ліквідовують ворога", – пояснив він.

Ворожа техніка запалала у Харкові: дивіться відео

Російська техніка горить у Харкові: дивіться відео

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