В Харькове разбирали завалы после вражеских обстрелов: погиб человек, 10 пострадали

Враг не перестает накрывать Харьков огнем. Накануне в результате обстрела было разрушено одно из учебных заведений в городе, а также повреждены соседние жилые дома.

Кроме того, в квартирах жилых многоэтажек возникли пожары. Погиб 1 человек, около 10 человек пострадали.

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Сотрудники ГСЧС спасли нескольких человек из-под завалов

Сотрудники ГСЧС спасли 1 женщину на пожаре, а также вытащили из-под завала 1 мужчину. В общей сложности пожар в 2 многоэтажках ликвидировали 55 человек и 13 единиц техники.

За сутки спасатели разбирали завалы в Киевском, Шевченковском и Немышлянском районах Харькова, а также Харьковском районе области. Больше всего работы пришлось именно на ликвидацию пожаров – как многоквартирных домов, так и частных, а также торговых и других объектов.

Усиленно работают пиротехнические подразделения

Всего за сутки спасатели совершили 33 выезда для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Они спасли 4 человека.

Много работы и в пиротехнических подразделениях ГСЧС: они обезвреживают неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы. За сутки отработали около 30 адресов.

Спасатели разбирали завалы в нескольких районах Харькова / Фото ГСЧС

Нескольких человек спасли / Фото ГСЧС

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