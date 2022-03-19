Орім того, у квартирах житлових багатоповерхівок виникли пожежі. Загинула 1 особа, близько 10 людей постраждали.

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Співробітники ДСНС врятували кількох людей з-під завалів

Співробітники ДСНС врятували 1 жінку на пожежі, а також витягли з-під завалу 1 чоловіка. Загалом пожежу у 2 багатоповерхівках ліквідовували 55 осіб та 13 одиниць техніки.

Загалом за добу рятувальники розбирали завали у Київському, Шевченківському та Немишлянському районах Харкова, а також Харківському районі області. Найбільше роботи припало саме на ліквідацію пожеж – як багатоквартирних будинків, так і приватних, а також, торговельних та інших об'єктів.

Зверніть увагу! Загалом за добу рятувальники здійснили 33 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Вони врятували 4 людини.

Посилено працюють піротехнічні підрозділи

Багато роботи і в піротехнічних підрозділах ДСНС: вони знешкоджують артилерійські боєприпаси, що не розірвались.За добу відпрацювали близько 30 адрес.



Рятувальники розбирали завали у кількох районах Харкова / Фото ДСНС



Кількох осіб врятували / Фото ДСНС

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