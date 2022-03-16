В Харькове российские оккупанты убили уже 500 мирных жителей

С начала войны российские террористы пытаются захватить Харьков. Поэтому они убили уже как минимум 500 мирных людей.

Рашисты не способны противостоять нашим Вооруженным Силам. Поэтому они и начали убивать мирных людей.

Тема В Харькове взрывы раздавались по всему городу

Только по подтвержденным данным с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось доставать из-под завалов,

– рассказали в ГСЧС.

Поисковые работы продолжаются до сих пор. Под разрушенными зданиями спасателям уже удалось обнаружить и спасти 189 человек.

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