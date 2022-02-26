В Харькове российские военные разрушили жилой дом
26 февраля 2022 , 23:42Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Ху*вый Харьков"
В Харькове российские военные обстреляли район Салтовки. Вражеский огонь разрушил жилой дом.
Обстрелы попали в дом по улице Бучмы. Больше всего пострадал подъезд.
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Заметим, в результате российских обстрелов в Харькове 26 февраля погибли два человека на перекрестке улиц Героев труда и Гвардейцев-Широнинцев. В Офисе генпрокурора возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил и обычаев ведения войны.
В Салтовке под огонь попал жилой дом / Фото "Ху*вый Харьков"
В доме выбило окна / "Ху*вый Харьков"
Обстрел дома на улице Бучмы / "Ху*вый Харьков"