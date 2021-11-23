В Харькове суд будет рассматривать дело мужчины, который бросил в толпу гранату

Харьковский суд примет решение в отношении 29-летнего мужчины, который бросил гранату в толпу в Основянском районе. Суд над подозреваемым состоится 26 ноября.

Мужчину будут судить по трем статьям. Его подозревают в подрыве гранаты 8 июня, где пострадали пять человек.

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Еще 60 суток в изоляторе

Червонозаводской суд рассмотрел уголовное производство против злоумышленника 2 ноября. Уже на следующий день во время предварительного заседания обвиняемому продлили срок содержания под стражей на 60 дней.

Его будут содержать в харьковском изоляторе до 1 января 2022 года без определения размера залога. Судебное заседание запланировано на 26 ноября.

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