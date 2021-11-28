В Харькове на ТЭЦ произошел сбой: густой дым напугал горожан

На Харьковской теплоэлектроцентрали случился сбой, после которого провели продув парового котла. Из-за этого над станцией появился густой дым, который встревожил местных жителей.

Инцидент произошел утром 28 ноября. Около 13:20 на ТЭЦ-3 устранили неполадки и возобновили работу.

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Причина в турбогенераторе

Причиной неполадок стал сбой в работе системы электронного управления турбогенератором. Из-за этого около 12:00 работу турбины теплоэлектроцентрали остановили. Кроме того, пришлось прекратить и работу парового котла и провести его продув. В результате этого над ТЭЦ-3 поднялся густой дым.

После проведения всех необходимых процедур, работу турбогенератора восстановили в привычном режиме.

Похожий случай в Ровно

26 октября на Ровненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода.

Это вызвало вспышку водорода без последующего горения. Работники станции сразу же перекрыли трубопровод.

К ликвидации аварии привлекли 19 спасателей и 7 единиц техники.

К счастью, травмированных и погибших нет.

Текст публикации ХТС

На ТЭЦ-3 произошел сбой в электронной системе управления турбогенератором. В 12 часов дня работа турбины была остановлена. Чтобы разгрузить станцию, приостановили работу парового котла, после чего понадобилось его продувание для удаления остатков пара, предусмотренное технологически. В 13:20 работа турбогенератора восстановлена.