Інцидент трапився вранці 28 листопада. Близько 13:20 на ТЕЦ-3 усунули неполадки та відновили роботу.
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Причина в турбогенераторі
Причиною неполадок став збій у роботі системи електронного управління турбогенератором. Через це близько 12:00 роботу турбіни теплоелектроцентралі зупинили. Крім того, довелося припинити і роботу парового котла і провести його продув. Через це над ТЕЦ-3 здійнявся густий дим.
Після проведення усіх необхідних процедур, роботу турбогенератора відновили у звичному режимі.
Схожий випадок у Рівному
- 26 жовтня на Рівненській АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу.
- Це спричинило спалах водню без подальшого горіння. Працівники станції одразу ж перекрили трубопровід.
- До ліквідації аварії залучили 19 рятувальників та 7 одиниць техніки.
- На щастя, травмованих та загиблих немає.
Текст публікації ХТМ
На ТЕЦ-3 стався збій в електронній системі керування турбогенератором. О 12 годині дня робота турбіни була зупинена. Щоб розвантажити станцію призупинили роботу парового котла, після чого знадобилося його продування для видалення залишків пари, передбачене технологічно. О 13:20 роботу турбогенератора відновлено.