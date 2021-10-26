Аварія сталась о 15:03 на відкритій території біля третього блоку. Персонал станції одразу перекрив трубопровід.
Раніше На Рівненській АЕС відключили третій енергоблок: причина
Чи є жертви
На щастя, жертв та постраждалих немає. Радіаційний та протипожежний стани перебувають в межах норми, тому станція працює в штатному режимі.
Для ліквідації аварії залучили 19 рятувальників та 7 одиниць техніки.
Третій енергоблок тільки ремонтували
Зауважимо, що 14 вересня третій енергоблок відключили для ремонту. Він мав тривати до 16 листопада.
До речі, у червні 2021 року енергоблок №4 теж відключали від енергомережі. Все через хибне формування резервного диференційного захисту блоку.
Відключення енергоблоків на українських АЕС
- На Хмельницькій АЕС відбулася аварійна зупинка блоку №2. Це сталось 18 червня. Радіаційний фон не був перевищений.
- 13 червня енергоблок №4 Запорізької АЕС довелося відключити від енергосистеми та вивести у холодний резерв. Це через балансові обмеження.
- До речі, через ці відключення ціна електроенергії на "ринку на добу наперед" 21 червня зросла до 1 569 гривень за мегават на годину.