Енергоблок відключили 13 червня о 6:02. Перед цим його розвантажили, як того вимагають відповідні регламентні процедури.

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Яка ситуація на АЕС

Наразі продовжують роботу енергоблоки №1, №2 та №2. Сумарна потужність генераторів сягає 2 890 МВт.

У Запорізькій АЕС запевнили, що зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.

Водночас на енергоблоці №5 все ще триває плановий середній ремонт – йде його 44 доба.

А на енергоблоці №6 впродовж майже 2 місяців проводять плановий капітальний ремонт.

Що відомо про радіаційний фон

Спеціалісти виміряли радіаційний фон на електростанції та у санітарно-захисній зоні. Мовиться про територію навколо АЕС радіусом 2,5 кілометра.

Довідка. Він не перевищує 8 – 12 мікрорентгенів на годину. Такі показники відповідають природному радіаційному фону.

Запорізька атомна електростанція є не лише найбільшою у Європі, але й шостою за розмірами у світі. Вона працює з листопада 1984 року.

Де розташована ЗАЕС: дивіться на карті