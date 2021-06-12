Фото негоди відразу стали популярними у соціальних мережах. Користувачі фейсбуку зазначали, що ніколи раніше не бачили такого явища. Також мешканці Запоріжжя ділились власноруч зробленими фотографіями негоди.

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Що відомо про незвичне небо у Запоріжжі

Незвичйне природне явище над Запоріжжям зафіксували у четвер, 10 червня. Можливо, у небі утворився мезоциклон.

Довідка. Мезоциклон – це повітряний вихор в конвективному штормі. При цьому явищі повітря підіймається і обертається навколо вертикальної осі. Зазвичай мезоциклони виникають під час грози.

Фотограф Олександр Поздняков на своїй сторінці у фейсбуці опублікував фото та відео негоди. Користувачі мережі активно обговорювали явище. Крім того, за словами очевидців, після ймовірного мезоциклону, на небі утворили відразу 2 веселки.

"Апокаліпсис" над Бабуркою (село у Запорізькому районі – 24 канал), виглядало епічно, потужність стихії вражає,

– написав фотограф.

Мешканці Запоріжжя ділились фотографіями мезоциклону та веселок, а також власним здивуванням від апокаліпсиса в місті.



У Запоріжжі після грози виник мезоциклон / Фото Олександра Позднякова

Негода над Запоріжжям 10 червня: дивіться відео Олександра Позднякова