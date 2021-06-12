Фото непогоды сразу стали популярными в социальных сетях. Пользователи фейсбука отмечали, что никогда раньше не видели такого явления. Также жители Запорожья делились собственноручно сделанными фотографиями непогоды.

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Что известно о необычном небе в Запорожье

Необычное природное явление над Запорожьем зафиксировали в четверг, 10 июня. Возможно, в небе образовался мезоциклон.

Справка. Мезоциклон – это воздушный вихрь в конвективном шторме. При этом явлении воздух поднимается и вращается вокруг вертикальной оси. Обычно мезоциклон возникает во время грозы.

Фотограф Александр Поздняков на своей странице в фейсбуке опубликовал фото и видео непогоды. Пользователи сети активно обсуждали явление. Кроме того, по словам очевидцев, после вероятного мезоциклона, на небе образовали сразу 2 радуги.

"Апокалипсис" над Бабуркой (село в Запорожском районе – 24 канал) выглядел эпично, мощность стихии впечатляет,

– написал фотограф.

Жители Запорожья делились фотографиями мезоциклона и радуг, а также собственным недоумением от апокалипсиса в городе.



В Запорожье после грозы возник мезоциклон / Фото Александра Позднякова

Непогода над Запорожьем 10 июня: смотрите видео Александра Позднякова