Энергоблок отключили 13 июня в 6:02. Перед этим его разгрузили, как того требуют соответствующие регламентные процедуры.
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Какова ситуация на АЭС
- Сейчас продолжают работу энергоблоки №1, №2 и №2. Суммарная мощность генераторов достигает 2890 МВт.
- В Запорожской АЭС заверили, что замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.
- В то же время на энергоблоке №5 все еще продолжается плановый средний ремонт – идет его 44 день.
- А на энергоблоке №6 в течение почти 2 месяцев проводят плановый капитальный ремонт.
Что известно о радиационном фоне
Специалисты измерили радиационный фон на электростанции и в санитарно-защитной зоне. Говорится о территории вокруг АЭС радиусом 2,5 километра.
Запорожская атомная электростанция является не только крупнейшей в Европе, но и шестой по величине в мире. Она работает с ноября 1984 года.
Где расположена ЗАЭС: смотрите на карте