Энергоблок отключили 13 июня в 6:02. Перед этим его разгрузили, как того требуют соответствующие регламентные процедуры.

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Какова ситуация на АЭС

Сейчас продолжают работу энергоблоки №1, №2 и №2. Суммарная мощность генераторов достигает 2890 МВт.

В Запорожской АЭС заверили, что замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет.

В то же время на энергоблоке №5 все еще продолжается плановый средний ремонт – идет его 44 день.

А на энергоблоке №6 в течение почти 2 месяцев проводят плановый капитальный ремонт.

Что известно о радиационном фоне

Специалисты измерили радиационный фон на электростанции и в санитарно-защитной зоне. Говорится о территории вокруг АЭС радиусом 2,5 километра.

Справка. Он не превышает 8 – 12 микрорентген в час. Такие показатели соответствуют естественному радиационному фону.

Запорожская атомная электростанция является не только крупнейшей в Европе, но и шестой по величине в мире. Она работает с ноября 1984 года.

Где расположена ЗАЭС: смотрите на карте