Відключення АЕС від мережі відбулося 25 червня, о 19:39. За попередньою оцінкою, подію кваліфікували як порушення категорії "П05/1".
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Аварійне відключення енергоблоку на Рівненській АЕС
Відключено від мережі енергоблок №4 РАЕС (ВВЕР-1000) електричними захистами з впливом на відключення блокових вимикачів зі спрацюванням аварійного захисту,
– йдеться у повідомленні.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не зафіксували. Причина відключення енергоблоку – хибне формування резервного диференційного захисту блоку.
Станом на 20:39 25 червня у роботі перебували 3 енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1 725 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування чинних енергоблоків та персоналу не було.
На електростанції наголосили, що радіаційний, протипожежний та екологічний стан на як на самій АЕС, так і на прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Попередні відключення енергоблоків АЕС в Україні
- 18 червня на Хмельницькій АЕС відбулася аварійна зупинка блоку №2, радіаційний фон не був перевищений.
- 13 червня енергоблок №4 Запорізької АЕС довелося відключити від енергосистеми та вивести у холодний резерв. Це зробили у зв'язку з балансовими обмеженнями.