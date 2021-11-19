В Харькове уволили продавщицу, которая не помогла травмированной пенсионерке

Продавщицу магазина на проспекте Гагарина в Харькове, которая не помогла травмированной пенсионерке, уволили. Накануне она оправдывалась, что не отреагировала на упавшую женщину, потому что думала, что она пьяна.

Продавщица магазина не отреагировала на женщину, которая упала и травмировала голову прямо в магазине. Лишь когда другие покупатели, которые заходили в магазин, видели эту картину и выходили вон, продавщица решила действовать. Она позвала с улицы прохожего, чтобы тот помог забрать пострадавшую в угол магазина, чтобы та "не пугала посетителей".

Что было раньше "Может, она пьяна?": в магазине Харькова ужасно травмировалась женщина, а продавщица просто смотрела

Продавщица украла деньги из кассы

Менеджер магазина сразу же после того, как увидел видео, решил уволить продавщицу. Последняя заподозрила, что ее поступок не останется без наказания, поэтому решила украсть из кассы деньги за недельную оплату и сбежала.

Когда девушка Лиза, опубликовавшая видео инцидента накануне, позвонила работнице магазина и спросила, почему она не помогла несчастной женщине, которая упала, и заявила, что пенсионерка могла быть пьяной.

На мой вопрос, почему она не помогла женщине, продавщица ответила: "А чего ей помогать? Может, она пьяна". Какова мораль всего этого? Такие люди не должны работать с людьми, и вообще, люди, будьте добрее,

– заявила девушка.

Пострадавшая с многочисленными травмами сейчас находится в больнице.

Кратко об инциденте