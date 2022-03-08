В Харькове – воздушная тревога

В Харькове предупреждают о воздушной опасности. Всем следует спрятаться в укрытие.

С начала войны, которую начала Россия против Украины, город-миллионник находится под постоянными авианалетами и вражескими обстрелами. Враг открывает огонь по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

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В Харькове продолжают эвакуировать местных жителей. Из города уже вывезли по железной дороге более 600 тысяч человек.

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