В Харькове загорелась машина с коммунальщиками: жуткое видео

На улице Библика в Харькове начало гореть авто, в котором находились коммунальщики. Произошло это во время движения транспорта, поэтому мужчины начали выпрыгивать "на ходу". Один из работников пострадал.

В сети говорят, что авто загорелось из-за того, что там разлился бензин. Случилось это 25 ноября.

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Пожар в коммунальном авто

В автомобиле одной из коммунальных служб "на ходу" начался пожар. Очевидцы говорят, что огонь от печки на дровах распространился на весь салон.

На видео видно, как коммунальщик открывает дверцу авто и выпрыгивает. У него в то время горит нога. Мужчина снимает с себя куртку и начинает тушить ею огонь. Впоследствии к нему подбегает коллега и помогает спастись.

На записи также заметно, что пожар в авто серьезный. За огнем и черным дымом в авто почти ничего не видно. Водитель машины между тем почти не остановился. Он уже потом лишь немного затормозил, но все равно поехал дальше.

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