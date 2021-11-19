На Харьковщине бюрократ шантажировал автослесаря: госслужащего будут судить с отцом

В Харькове 19 ноября передали в суд дело в отношении госслужащего, которого подозревают в злоупотреблении влиянием. Он якобы не только заставлял автослесаря бесплатно ремонтировать автомобиль, но и начал требовать у него взятку.

Задержанный является ведущим специалистом сектора аналитики и статистики Министерства юстиции. Вместе с чиновником задержали его отца, который тоже был вовлечен в преступную схему.

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Сперва пострадавший на все соглашался

Следователи установили, что конфликт возник еще в июне. Тогда служащий обвинил автослесаря в ненадлежащем ремонте автомобиля. В ходе конфликта ведущий специалист сообщил ремонтника, что отныне ремонт автомобилей для него будет всегда бесплатным.

Потерпевший на это согласился, ведь считал, что не имеет выбора. Слесарь раз отремонтировал автомобили ведущего специалиста несколько раз. Однако затем выразил возмущение и отказался предоставлять бесплатные услуги.

Требовал взятку и арестовал авто

После отказа указанный служащий перешел к другой тактике. Он начал открыто угрожать ремонтнику, что наложит арест на его движимое имущество. Однако сказал, что этого можно избежать, если мужчина даст ему взятку – тысячу долларов.

Злоумышленник действительно сдержал слово и 8 июня наложил арест на автомобиль Daewoo Matiz потерпевшего. Госслужащий продолжал требовать взятку и успокаивал потерпевшего. Мол, после получения денег арест будет снят.

Попросил отдать отцу

При личной встрече с ремонтником потенциальный взяточник сообщил, что мужчина должен передать деньги его отцу. Тот сделал все, как ему и сказали.

Однако тогда за всем уже наблюдали правоохранители. Поэтому сразу после получения денег ведущего специалиста и его отца задержали.

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Как их могут наказать

Обоих мужчин будут судить по одной статье Уголовного кодекса – о злоупотреблении влиянием, которое сопряжено с вымогательством. Поэтому они могут отправиться в тюрьму на срок от 3 до 8 лет. Также возможна конфискация имущества подсудимых.

Задержание служащего, который шантажировал автослесаря / Фото Прокуратуры Харьковщины