На Харьковщине из дронов враг разбрасывает маячки

В Харьковской области местные жители заметили устройства, которые на территорию разбрасывают дроны. Оказалось, это маячки противника, которые необходимо уничтожить.

О находках сообщили в Валковской городской общине. Местные жители пытаются распространить фото маячков по другим общинам.

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Маяки нужно сфотографировать и разбить

Если вы обнаружили маячки, их нужно сфотографировать, а затем разбить. Следует сообщить о своей находке полиции или теробороне.

Телефоны, по которым можно обратиться в Харьковской области: 05753-5-13-32, 05753-5-19-68.

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