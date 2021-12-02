На Харьковщине экс-военный с протезом протянул Ан-26: видео установки рекорда

На Чугуевском аэродроме в Харьковской области был установлен новый рекорд Украины. Там экс-военный смог протащить многотонный самолет Ан-26.

24-летнего рекордсмена зовут Роман Кашпур и он является уроженцем Винницкой области. Однако сейчас с женой и двумя детьми живут в Харькове. Следует отметить, что во время войны на Донбассе он потерял ногу.

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Понадобилось меньше минуты

Самолет, который тянул ветеран, весит 16 тонн. Общее расстояние, которое преодолел транспорт – 6,40 метра. При этом на установку рекорда ушло всего 43 секунды.

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Чтобы транспорт поехал, экс-военный отталкивался от перекладин конструкции, похожей на стремянку. Буксировочный трос был прицеплен к телу мужчины.

Поддержать Романа пришли множество его братьев по оружию. Они выкрикивали ободряющие слова в течение всего времени, пока мужчина преодолевал установленное расстояние.



Сослуживцы поддерживают ветерана / Фото Суспільного

Как он потерял ногу

Роман живет с супругой и двумя детьми в Харькове. Он пошел воевать на восток в 2016 году. Он был добровольцем, а после подписания контракта с ВСУ попал в разведывательный батальон.

Его служба прекратилась в 2019 году. Тогда в ходе выполнения боевой задачи наступил на противопехотную мину. Результатом взрыва была травматическая ампутация правой ступни.

Может даже танцевать

Уже через 5 месяцев после реабилитации мужчина получил новый постоянный протез. Теперь он говорит, что не чувствует с ним никаких ограничений.

Этот протез я уже называю "ветераном", потому что на нем я выиграл свои первые "Игры героев", вторые "Игры героев", сыграл свадьбу. Причем в активной фазе все танцуют — и я буду танцевать,

- говорит Роман.

Бывший военный говорит, что его достижения на международных спортивных соревнованиях ветеранов очень важны и для других людей. Мол, стремится доказать тяжелораненым военным: все возможно.



Спортивный инвентарь в доме Романа / Фото Суспільного