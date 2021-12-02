24-річного рекордсмена звати Роман Кашпур і він є уродженцем Вінниччини. Проте зараз із дружиною та двома дітьми живе у Харкові. Слід зазначити, що під час війни на Донбасі він втратив ногу.

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Знадобилося менше хвилини

Літак, який тягнув ветеран, важить 16 тонн. Загальна відстань, яку подолав транспорт – 6,40 метра. При цьому на встановлення рекорду пішло лише 43 секунди.

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Щоб транспорт поїхав, ексвійськовий відштовхувався від перекладин конструкції, що схожа на драбину. Буксирувальний трос був причіплений до корпуса чоловіка.

Підтримати Романа прийшли багато його побратимів по зброї. Вони викрикували підбадьорливі слова протягом всього часу, поки чоловік долав встановлену відстань.



Побратими підтримують ветерана / Фото Суспільного

Як він втратив ногу

Роман живе з дружиною і двома дітьми в Харкові. Він пішов як доброволець на схід у 2016 році. А після підписання контракту із ЗСУ потрапив до розвідувального батальйону.

Служба чоловіка припинилася у 2019 році. Тоді в ході виконання бойового завдання він наступив на протипіхотну міну. Результатом вибуху була травматична ампутація правої ступні.

Може навіть танцювати

Уже через 5 місяців після реабілітації чоловік отримав новий постійний протез. Тепер він каже, що не відчуває з ним жодних обмежень.

Цей протез я вже називаю "ветераном", тому що на ньому я виграв свої перші "Ігри героїв", другі "Ігри героїв", відгуляв весілля. Причому в активній фазі, всі танцюють — і я буду танцювати,

— каже Роман.

Ексвійськовий каже, що його досягнення на міжнародних спортивних змаганнях ветеранів дуже важливі й для інших людей. Мовляв, прагне довести тяжкопораненим військовим: усе можливо.



Спортивний інвентар у домі Романа / Фото Суспільного