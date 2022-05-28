На Харьковщине оккупанты укрепляют позиции и провалили наступление в Пасеке

Россияне приостановили наступление в Харьковской области. Они пытаются удержать захваченные позиции.

Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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"На Харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань", - сообщили в Генштабе.

Перебрасывают технику для наступления

Военные рассказали, что российские убийцы продолжают опрокидывать по железной дороге вооружение, военную технику и материальные средства с территории России в Купянск на Харьковщине.

При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека, успеха не имел, отошел,

– отметили в Генштабе.

Последний обстрел Харьковщины 28 мая

Россияне примерно в 14:00 обстреляли Золочев в Харьковской области . Пострадали 50-летний мужчина и 62-летняя женщина. Во время атаки они находились на улице.

Глава местной общины Виктор Коваленко рассказал, что атаковали ракетами систем "Ураган" и "Смерч". Снаряды падали в жилых домах. Один из них пробил крышу и попал в кухню. К счастью, он не разорвался. Кафиры повредили всего 4 частных помещения.

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