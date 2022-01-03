Харьковские коммунальщики отомстили водителю, который нагло припарковался

Харьков обильно покрыло снегом вечером 2 января. С начала снегопада расчищать дороги отправилось немало техники, однако коммунальщикам очень мешают водители, которые оставили машины с нарушением правил.

Одного из автовладельцев, который припарковался поперек дороги, коммунальщики решили довольно жестко наказать. Видео этого инцидента записали свидетели, которые впоследствии выложили запись в соцсети.

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На записи видно, как коммунальщики блокируют машину нарушителя.

Не сможет попасть в машину

Некоторые водители не обратили внимание на то, что могут мешать коммунальщикам и создать неудобства для всех жителей города.

Судя по всему, работников профильных служб это изрядно разозлило, поэтому они решили отомстить владельцу Kia. Он оставил машину поперек дороги и заблокировал возможность нормально расчистить проезжую часть от снега.

С помощью трех тракторов машину мужчины полностью засыпали снегом так, что он даже не сможет залезть внутрь.

Тракторы, которые старательно сгребали снег к машине нарушителя, увидело много харьковчан, которые в основном поддерживали такой способ наказания автовладельца.

Оценили такой поступок коммунальщиков и пользователи сети. Они отметили, что подобная "месть" может быть более действенной, чем штраф и эвакуация машины.

Между тем представители власти Харькова обращались к водителям с просьбой пересесть на общественный транспорт и не мешать коммунальщикам расчищать дороги.

Смотрите видео наказания наглого водителя коммунальщиками в Харькове: