Одного з автовласників, який запаркувався поперек дороги, комунальники вирішили досить жорстко покарати. Відео цього інциденту записали свідки, які згодом виклали запис у соцмережі.

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На записі видно, як комунальники блокують машину порушника.

Не зможе потрапити в автівку

Представники влади Харкова зверталися до водіїв з проханням пересісти на громадський транспорт та не заважати комунальникам розчищати дороги.

Деякі водії не звернули увагу на те, що можуть заважати комунальникам та створити незручності для всіх мешканців міста.

Судячи з усього, працівників профільних служб це неабияк розлютило, тому вони вирішили помститися власнику Kia, який залишив машину поперек дороги та заблокував можливість нормально розчистити проїзну частину від снігу.

За допомогою трьох тракторів машину чоловіка вщент засипали снігом так, що він навіть не зможе залізти всередину.

Трактори, які старанно згрібали сніг до машини порушника, побачило багато харків'ян, які здебільшого підтримували такий спосіб покарання автовласника.

Оцінили такий вчинок комунальників й користувачі мережі. Вони зазначили, що подібна "помста" може бути більш дієвою, аніж штраф та евакуація машини.

Дивіться відео покарання нахабного водія комунальниками у Харкові: