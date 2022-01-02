Метеорологи зазначають, що вночі на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура опуститься до -10...-14 градусів. Водночас найтепліше вдень буде на Прикарпатті та Буковині – +8...+11 градусів.
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Погода в областях України
У західних областях прогнозують дощі. Позначки на термометрах покажуть +6...+11 градусів. На Сході буде дещо холодніше +2...+6 градусів, також там йтиме мокрий.
У північних регіонах синоптики інформують про опади. Температура становитиме +4…+7 градусів. На Півдні – опади, слід очікувати похолодання до +5...+7 градусів.
У Києві в понеділок, 3 січня, передбачають дощову погоду та до +5…+7 градусів.
Погода у містах України 3 січня
Ужгород – +6...+8
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +9...+11
Тернопіль – +6...+8
Чернівці – +8...+10
Хмельницький – +6...+8
Луцьк – +6...+8
Рівне – +6...+8
Житомир – +5...+7
Вінниця – +5...+7
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +4...+6
Суми – +4...+6
Полтава – +3...+5
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +3...+5
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +5...+7