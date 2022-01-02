Метеорологи отмечают, что ночью на Харьковщине, Луганщине и Донбассе температура опустится до -10...-14 градусов. В то же время теплее всего днем будет на Прикарпатье и Буковине – +8...+11 градусов.
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Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют дожди. Отметки на термометрах покажут +6…+11 градусов. На Востоке будет несколько холоднее +2...+6 градусов, также там будет мокрый.
В северных регионах синоптики информируют об осадках. Температура составит +4…+7 градусов. На Юге – осадки, следует ожидать похолодания до +5…+7 градусов.
В Киеве в понедельник, 3 января, предполагается дождливая погода и до +5…+7 градусов.
Погода в городах Украины 3 января
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +8...+10
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +6...+8
Житомир – +5...+7
Винница – +5...+7
Одесса – +5...+7
Николаев – +5...+7
Херсон – +5...+7
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +4...+6
Сумы – +4...+6
Полтава – +3...+5
Днепр – +3...+5
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +5...+7
Прогноз погоды на 3 января / Данные Укргидрометцентра