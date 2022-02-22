Харьковские медики доставили трех защитников из зоны ООС в больницу

Врачи Харьковской области помогают транспортировать раненых защитников. Недавно в медучреждения города доставили 3 военнослужащих.

Об этом сообщили в Харьковском областном Центре ЭМП 22 февраля. Бригады скорой из Харькова постоянно помогают транспортировать украинских защитников в медучреждения.

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Транспортирование потерпевших

Как пояснили в Центре ЭМП, Харьковская область находится близко к зоне проведения Операции объединенных сил. Следовательно, медики из Харькова постоянно транспортируют раненых, пострадавших и больных в медучреждения города.

Как непосредственно из оккупированных городов, так и в "эстафетном порядке" от границы или определенных мест,

– заметили врачи.

В частности, 21 февраля бригада медиков 803 доставила трех больных военнослужащих в медучреждение города. Защитникам пожелали быстрого выздоровления и долгожданного мира в Украине.

Отчет с передовой

Согласно сведениям с фронта за 21 февраля, российские боевики 84 раза стреляли в Донбассе. В 64 случаях применяли запретное оружие.

Оккупанты использовали 122-миллиметровую артиллерию, минометы калибра 120 миллиметров, ручные противотанковые гранатометы и т.д.

Под обстрелы попали более 40 населённых пунктов. В результате таких действий врага, погибли 2 украинских военных, еще 12 получили ранения, 6 – боевые травмы.

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Текст публікации в фейсбуке:

"Учитывая пограничное расположение Харьковской области к зоне проведения операции объединенных сил (АТО), бригады ЭМП Харьковского областного Центра ЭМП и МК постоянно участвуют в транспортировке раненых, пострадавших и больных в медицинские учреждения г. Харькова, как непосредственно из оккупированных городов,так и в "эстафетном порядке" от границы или определенных мест. Так, 21.02.22 г. бригада ЭМП 803 осуществила медицинскую транспортировку трех военнослужащих с диагнозами, связанными с соматическими заболеваниями, в лечебное учреждение.Желаем настоящим защитникам нашего государства скорейшего выздоровления! Искренне надеемся, что на Востоке Украины воцарится такой долгожданный мир!"