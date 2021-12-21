На харьковское коксохимическое предприятие наложили миллионный штраф

Верховный суд постановил взыскать многомиллионный штраф с ООО "Коксовый завод "Новомет". Все из-за ущерба, который предприятие нанесло государству в результате сверхнормативного выброса загрязняющих веществ в воздух.

Факт нарушения прокуроры Специализированной экологической прокуратуры смогли доказать в суде после внеплановой проверки.

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Произведенные измерения и отобранные пробы засвидетельствовали наличие сверхнормативных выбросов в атмосферу:

углерода оксида,

азота оксида,

серы диоксида из двух дымовых труб.

Общество эксплуатировало эти дымовые трубы без специального разрешения, нарушая законодательство. Правильность расчета ущерба подтвердила экспертиза Национального научного центра "Институт судебных экспертиз имени заслуженного профессора Бокариуса".

Учитывая доводы прокурора, Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций о взыскании с харьковского коксохимического предприятия ущерба в более чем 3,4 миллиона гривен.

Отметим, что в столице проводят активную очистку реки Лыбедь от мусора. Так, на участке зафиксировано загрязнение длиной более 800 метров.