Факт порушення прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури змогли довести у суді після позапланової перевірки.

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Проведені вимірювання та відібрані проби засвідчили наявність наднормативних викидів у повітря:

вуглецю оксиду,

азоту оксиду,

сірки діоксиду з двох димових труб.

Товариство експлуатувало ці димові труби без спеціального дозволу, порушуючи законодавство. Правильність розрахунку шкоди підтвердила експертиза Національного наукового центру "Інститут судових експертиз імені заслуженого професора Бокаріуса".

Враховуючи доводи прокурора, Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій про стягнення з Харківського коксохімічного підприємства збитків у понад 3,4 мільйона гривень.

Заважимо, що у столиці проводять активне очищення річки Либідь від сміття. Так, на ділянці зафіксовано забруднення довжиною понад 800 метрів.