Харьковского мажора, который совершил смертельное ДТП на Гагарина, передадут под суд
31 декабря 2021 , 12:15Читати новину українською
Источник:Харьковская областная прокуратура
Прокуроры Харькова направили в суд дело в отношении 16-летнего водителя. Несовершеннолетний харьковчанин на Infinity совершил смертельное ДТП на проспекте Гагарина.
Известно, что дело будет рассматриваться Киевским райсудом Харькова. Виновнику происшествия инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего.
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