В Индустриальном районе Харькова горело предприятие

В Харькове за минувшие сутки спасатели совершили 21 выезд на пожар. Самое масштабное возгорание произошло на предприятии в Индустриальном районе.

Известно, что горели деревянные поддоны и пластиковая тара. Площадь пожара составила около 6000 квадратных метров.

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На тушение огня выехали сразу 12 отделений ГСЧС.

Пожарным удалось спасти значительную часть продукции предприятия, а также предотвратить распространение пламени на рядом расположенные объекты,

– говорится в сообщении.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Еще один пожар произошел в административно-офисном здании в Основянском районе Харькова. Огонь охватил здание и 9 автомобилей на площади 1500 квадратных метров. По предварительным данным, погибли 2 человека, а еще 18 – пострадали.

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