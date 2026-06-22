"Зиму они не переживут": как из приграничного села Харьковской области пытаются эвакуировать жителей

Пограничное село Ивашки с 19 по 21 июня подверглось 45 вражеским ударам и в настоящее время практически полностью разрушено. Несмотря на это, там до сих пор остаются 5 жителей.

Корреспондентка 24 канала из Харькова Анна Черненко пояснила, что главная цель сейчас — как можно быстрее вывезти их, потому что пожилые люди просто не переживут зиму.

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Что происходит в селе в километре от границы с Россией?

В селе есть улочка, где до границы с Россией всего 500 метров, а в целом расстояние составляет 1–1,5 километра.

Я уехала оттуда примерно 15 января — после 15 ударов по моему дому жить в нём уже стало невозможно. Был день, когда по мне одновременно нанесли удар 9 дронов. FPV-дроны массово появились у нас в 2025 году, и они буквально охотились на людей. Среди погибших много молодых парней и девушек, которые помогали людям, потому что россияне охотились именно на волонтеров, заезжавших на эту территорию,

– рассказала Наталья Поддубная, глава Ивашковского старостата.

С марта 2025 года в округе не было связи, и женщине приходилось выходить на окраину села, чтобы общаться с поселковым советом и волонтерами. Впоследствии ей предоставили Starlink, но как только она его установила, в дом прилетело. Через полгода она нашла другой способ связи, но его через несколько месяцев обнаружили и уничтожили.

По словам Натали, работа старосты во время войны — это фактически все службы одновременно. То, что раньше было разделено между различными подразделениями.

"Когда я уезжала, то старалась привезти людям продукты, лекарства — всё, что они заказывали. Это, знаете, как мама над ребенком: я сделаю все необходимое, чтобы их забрать, потому что понимаю, что зиму они не переживут", — рассказала Поддубная.

Эвакуировать людей пока можно только силами специальных военных подразделений. За последние 3 дня были уничтожены едва ли не последние более-менее целые дома – 16 частных и 2 двухэтажных, так что если в мае они были разрушены на 80%, то сейчас эта цифра, вероятно, достигает 90–95%.

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