Из-за аварии на теплотрассе более 100 домов в Харькове остались без отопления

Коммунальное предприятие "Харьковские тепловые сети" ремонтирует трубопровод диаметром 530 миллиметров. На нем произошел прорыв.

Инцидент случился 19 января в Слободском районе на перекрестке улиц Киргизской и Монюшко. Из-за этого жители остались без горячей воды и отопления.

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Как ликвидируют аварию

Сейчас коммунальщики сформировали бригады работников, которые борются с последствиями прорыва. На место приехала техника и начала ликвидацию дефекта трубопровода.

Неизвестно, сколько продлятся работы. Их завершат, когда полностью устранят все повреждения. После запуска системы теплоснабжения, бригады будут обеззараживать внутридомовые системы отопления.

Где нет отопления и горячей воды

Отопление отключили по следующим адресам:

улица Анадырская, 10, 12, 14;

переулок Анадырский, 1, 3;

улица Аскольдовская, 10, 30А, 6Б, 6В, 8;

Балаклейский въезд, 1А, 1Б, 4, 6, 8;

проспект Гагарина, 175, 175А, 179;

проспект Героев Сталинграда;

переулок Забайкальский;

улица Зерновая, 2/1;

переулок Зерновой;

улица Киргизская;

улица Монюшко, 1, 24;

улица Морозова, 32, 34;

улица Ньютона;

улица Фонвизина;

улица Щукина, 1;

проезд Киргизский, 1, 6.

Горячей воды нет по следующим адресам:

проспект Гагарина, 175, 175А, 179;

переулок Героев Сталинграда; ул. Зерновая, 2/1;

переулок Зерновой, 1, 1А, 2, 4, 4А;

улица Киргизская, 12, 1Б, 2, 4, 5А, 9А;

улица Монюшко, 1, 24;

улица Морозова, 32, 34;

улица Ньютона, 10, 10А, 5А, 6, 8;

улица Фонвизина, 15, 16А, 17, 17А;

улица Щукина, 1.

Погода в Харькове 19 января

В Харькове 19 января температура колеблется от -5°C до -13°C. В течение всего дня пасмурно и сильная облачность. Ночью падал дождь, а днем – легкий снег. Ночью 20 января температура опустится до -15°C.

В Харькове затопило метро

Предыдущая авария с трубопроводом в Харькове случилась ночью 17 января в Шевченковском районе. Тогда без отопления и горячей воды остались 189 жилых домов, 185 ведомств, 12 детских садов, 9 школ и 3 медучреждения.

Часть Холодногорско-Заводской линии метро затопило в Харькове 11 января. Это произошло из-за прорыва водопровода в Шевченковском районе. Вода через вентиляционные шахты залила тоннель метрополитена и горожане не могли воспользоваться транспортом. Наихудшей была ситуация между станциями "Майдан Конституции" и "Центральный рынок".

Текст публикации фейсбук-страницы КП "Харьковские тепловые сети":

В отключение отопления попали:

ул. Анадырская, 10, 12, 14; пер. Анадырский, 1, 3; ул. Аскольдовская, 10, 30А, 6Б, 6В, 8; в-д. Балаклейский, 1А, 1Б, 4, 6, 8; пр. Гагарина, 175, 175А, 179; пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1А, 21А, 21Б, 21В, 23, 25, 3, 39, 39/41, 41, 41А, 45, 5, 5/1, 6/1, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/18, 6/19, 6/20, 6/21, 6/22, 6/24, 6/25, 6/26, 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9, 7, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, 9, 41/1, 25 К1; пер. Забайкальский, 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ул. Зерновая, 2/1; пер. Зерновой, 1, 1А, 2, 3/1, 4, 4А, 4/2; ул. Киргизская, 10, 12, 1Б, 2, 3А, 4, 5, 5А, 6, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 9Е; ул. Монюшко, 1, 24; ул. Морозова, 32, 34; ул. Ньютона, 10, 10А, 12, 12А, 12Б, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7Б, 8, 8А; ул. Фонвизина, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 17А, 17/1; ул. Щукина, 1; п-д. Киргизский, 1, 6

В отключение горячей воды попали:

пр. Гагарина, 175, 175А, 179; пр. Героев Сталинграда, 1, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1А, 21А, 21Б, 21В, 23, 25, 3, 39, 39/41, 41, 41А, 45, 6/21, 6/22, 7, 41/1, 25 К1; ул. Зерновая, 2/1; пер. Зерновой, 1, 1А, 2, 4, 4А; ул. Киргизская, 12, 1Б, 2, 4, 5А, 9А; ул. Монюшко, 1, 24; ул. Морозова, 32, 34; ул. Ньютона, 10, 10А, 5А, 6, 8; ул. Фонвизина, 15, 16А, 17, 17А; ул. Щукина, 1.