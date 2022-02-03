Из-за московских ищеек в Харькове проведут марш и военные выучки

Только за последнюю неделю на Харьковщине дважды разоблачили шпионов, которые работали на Москву. В связи с этим харьковчане хотят провести "Марш единства", чтобы показать, что Харьков – это Украина.

Контрразведка Службы безопасности Украины 31 января задержала мужчину, который по указанию спецслужб России собирал данные об украинских военных разработках, говорится в сюжете 24 канала. Завербовали харьковчанина представители террористов из оккупированных районов Донетчины.

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Кремлевские ищейки на Харьковщине

Правоохранители выяснили, что куратором агентурной сети был российский ФСБшник. Подозреваемому инкриминируют государственную измену и создание террористической группы.

Предыдущая группа кремлевских ищеек, которую тоже разоблачили на этой неделе, планировала разбойные нападения на объекты в приграничных районах.

Цель "Марша единства"

Работа российских спецслужб внутри Украины и накопление войск на границе подтолкнула "Штаб обороны Харьковщины" к активизации. Именно поэтому 5 февраля в городе организуют большой "Марш единства".

Все харьковчане, которые имеют украинский паспорт, должны взять флаг Украины и прийти на майдан Конституции СКЛ. Мы должны выйти и показать масштабность, что Харьков – это Украина. Планируем, что соберется более 5 тысяч человек,

– рассказал глава "штаба обороны Харьковщины" Константин Немичев.

Также в городе проведут учения по домедицинской помощи и военные выучки. В частности, совместные с теробороной – в Харьковской области заканчивают формировать эти батальоны.

Крепкая оборона региона

В прошлом году более 800 человек присоединились к резерву, а Харьковская бригада получила новое место дислокации. При необходимости бойцы смогут усилить и оборону 300 километров границы, и вести борьбу с диверсионно-разведывательными группами.

Разные задачи: это и охрана общественного порядка, и помощь военным. Количество людей постоянно увеличивается,

– прокомментировал почетный председатель Союза ветеранов АТО Павел Федорив.

Между тем у военных постоянные боевые слаживания. На днях в области проверили состояние боеспособности 92 отдельной механизированной бригады Чугуевского гарнизона.

Новое вооружение

Герой Украины Василий Божок рассказал, что в 2015 году уничтожал танки врага стареньким Т-64. Теперь военные проходят подготовку для работы с новым вооружением, которое поставили Вооруженным силам Украины.



Военные проходят подготовку к работе с новым вооружением / Скриншот с видео

Кроме того, ожидают новые образцы, поступающие от стран-партнеров. В частности, работать с джавелинами ездят учиться в учебный центр "Десна".

Эта техника будет в нашей части обязательно – личный состав уже проходит подготовку, как правильно ею пользоваться. В то же время часть перевооружена новыми БТР-4Е, которые есть в части во всех батальонах,

– отметил первый заместитель командира 3 механизированного батальона 92 ОМБр Василий Божок.

Ситуация в регионе стабильная

Ситуацию в Харькове и области военные и представители общественности называют стабильной и контролируемой. Более того, любому проявлению российской агрессии готовы дать отпор.