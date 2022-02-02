При этом потребность отмены мероприятия 5 февраля объяснили, в частности, политической дестабилизацией. Также вспомнили и о росте уровня заболеваемости в городе. Об этом говорится в протоколе Харьковской комиссии чрезвычайных ситуаций, который обнародовали 2 февраля.
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"Может привести к дестабилизации"
В решении комиссии говорится, что общественной организации "Молодежь Харьков" не стоит проводить акцию с участием 5 тысяч человек. Мол, это может вызвать существенные трудности в обеспечении порядка в центральной части города. Также акцентировали, что будет трудно обеспечить публичную безопасность.
Проведение общественно-массовых мероприятий в настоящее время используется отдельными радикально-настроенными лицами для организации провокаций,
– заявили в горсовете.
Там отметили, что такие провокации направлены как на дискредитацию руководства государства. Также члены комиссии предостерегли, что это может привести к обострению общественно-политической ситуации в городе и регионе.
Угрожают организатором судом
Также на заседании говорили о постановлении Кабмина, которое приняли еще в 2016 году. Говорится о том, что с тех пор на Харьковщине введен уровень террористической угрозы "желтый".
Кроме этого, отметили, в последнее время на территории города резко возрастает количество заболеваний COVID-19. Из-за этого проведение мероприятия якобы может негативно повлиять на эпидемиологическую ситуацию на территории города.
Ничего отменять не собираются
Суспільне пишет, что это уже прокомментировал соорганизатор "Марша единства" Константин Немичев. Он напомнил, что в течение предыдущих месяцев в Харькове не раз проводили массовые мероприятия.
Несколько месяцев назад проводился концерт "Басты" на 20 тысяч человек. Это им не мешало. А сейчас люди с флагами Украины им мешают. Мы понимаем, что это политические решения, но мы с этим не согласны,
– заявил активист.
Также он добавил, что организация хочет показать: Харьков – украинский город. Ведь, по его мнению, российские СМИ формируют картинку, как будто там с пирогами "встречают" российские войска.
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