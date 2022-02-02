При цьому потребу скасування заходу 5 лютого пояснили, зокрема, політичною дестабілізацією. Також згадали й про зростання рівню захворюваності в місті. Про це мовиться в протоколі Харківської комісії надзвичайних ситуацій, який оприлюднили 2 лютого.

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"Може призвести до дестабілізації"

У рішенні комісії мовиться, що громадській організації "Молодь Харків" не варто проводити акцію за участі 5 тисяч людей. Мовляв, це може викликати суттєві труднощі в забезпеченні порядку в центральній частині міста. Також акцентували, що буде важко забезпечити публічну безпеку.

Проведення громадсько-масових заходів у теперішній час використовується окремими радикально-налаштованими особами для організації провокацій,

– заявили в міськраді.

Там зазначили, що такі провокації спрямовані як на дискредитацію керівництва держави. Також члени комісії застерегли, що це може призвести до загострення суспільно-політичної ситуації у місті та регіоні.

Погрожують організатором судом

Також на засіданні говорили про постанову Кабміну, яку ухвалили ще у 2016 році. Мовиться про те, що відтоді на Харківщині введено рівень терористичної загрози "жовтий".

Окрім цього, зазначили, останнім часом на території міста різко зростає кількість захворювань на COVID-19. Через це проведення заходу нібито може негативно вплинути на епідеміологічну ситуацію на території міста.

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Зверніть увагу! Комісія звернулася й до Юридичного департаменту міськради. Його фахівці звернуться до суду, у разі незгоди керівника громадської організації "Молодь Харків" Євгена Ткаченка.

Нічого скасовувати не збираються

Суспільне пише, що це вже прокоментував співорганізатор "Маршу єдності" Костянтин Немічев. Він нагадав, що протягом попередніх місяців у Харкові не раз проводили масові заходи.

Кілька місяців тому проводився концерт "Басти" на 20 тисяч осіб. Це їм не заважало. А зараз люди з прапорами України їм заважають. Ми розуміємо, що це політичні рішення, але ми з цим не погоджуємося,

– заявив активіст.

Також він додав, що організація хоче показати: Харків – українське місто. Адже, на його думку, російські ЗМІ формують картинку, наче там з пирогами "зустрічають" російські війська.

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