Ці навчання є волонтерськими, тобто всі учасниці на них прийшли добровільно. Про це стало відомо із матеріалу іноземних журналістів, який оприлюднили 31 січня.

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Тренувалися зі штурмовими гвинтівками

На записах видно, що група жінок тренувалася в спортивному залі. На частині відео волонтерки практикували принципи різних видів стійки зі штурмовою гвинтівкою.

Окрім цього, показали момент, де жителька Харкова розбирається в устрої автомата. Слід зазначити, що ймовірно, у навчанні жіночої частини цієї групи було значно більше всього. Проте це не потрапило на камеру.

Для прикладу, на першій половині відео показали тренування чоловіків, яке відбувалося вже на вулиці. Вони навчалися обходити групою автомобіль. Тому цілком можливо, що саме цим потім займалися й жінки.

Оборона тих, хто не вчиться стріляти

Також показали й кількох трішки старших жінок. Вони не вчилися стріляти, але теж роблять вкрай важливу справу – виготовляють маскувальні сітки. На записах вони вкрай оптимістичні та зосереджені.

Моя задача – до останньої своєї хвилини зробити все що зможу. Поки житиму, буду все робити для армії та для нас,

– сказала одна з волонтерок Людмила Продан.

Слід зауважити, що навіть у процесі спілкування з журналістами, жінка продовжувала нав’язувати шматочки темно-зеленої тканини на сітку. Після цього маскувальне полотно відправиться одразу на фронт.

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