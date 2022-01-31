Попри те, що дипломати країни-агресора назвали історію фейком, її героїня лише зміцнилася у своїй головній мотивації. Адже її мета – будь-що захистити власних дітей.

Актуально Видання The Times присвятило статтю матері 3 дітей з України, яка готова стріляти у ворога

Готова змінити мирну професію на військову

За фахом Жагло – маркетолог. Однак ще два роки тому вона вступила до лав територіальної оборони й підписала контракт резервіста. Відтак, жоден із фальшивих закидів росіян наразі її не хвилюють.

Те, що вони так відреагували… Ну, що ж, це успіх. Успіх в тому сенсі, що їх це зачепило. А якщо їх це зачепило – значить, ми все правильно робимо,

– переконана жінка.



На сучасну снайперську гвинтівку киянка витратила 1,5 тисячі доларів / Скриншот відео

Снайперка із повним комплектом

Киянка розповіла, що карабін, який наробив галасу у світових медіа, вона придбала ще майже рік тому для занять на снайперських курсах. На той момент зброя обійшлася їй у 1,5 тисячі доларів. Крім того, окремо жінка купила ще глушник та оптичний приціл. З усім цим її гвинтівка важить вже 8 кілограмів.

Цікаво! Мар'яна Жагло, якій 52 роки, вже має звання старшого солдата. Її чоловік також несе службу в лавах ЗСУ.

Зброя в руках – заради дітей

Потенційна захисниця пригадує, що під час першого заняття її неабияк вразила міць від першого пострілу в тирі. Втім згодом вона до усього звикла, адже усвідомила, що мусить навчитися користуватися зброєю заради своїх трьох дітей.



Діти Жагло підтримують її наміри захищати Україну / Скриншот відео

Мотивація у мене одна – це моя сім’я. Ти за своїх дітей маєш відповідати. Краще самій в руки взяти зброю, ніж це потім робитимуть твої діти,

– переконана патріотка.

Жагло вважає, що отримані знання і навички виправдають себе у разі повномасштабного вторгнення Росії на українські території.

Українці показали, що не віддадуть свою землю

Найбільшого розголосу в медіа набула історія Жагло. Втім насправді останнім часом серед жителів Києва, охочих вступити до лав тероборони, спостерігається небачений ажіотаж. Так, протягом лише одного дня, 24 січня, на гарячу лінії зателефонували 40 киян, які виявили таке бажання.

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