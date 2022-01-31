Несмотря на то, что дипломаты страны-агрессора назвали историю фейком, ее героиня только укрепилась в своей основной мотивации. Так как ее цель – во что бы то ни стало защитить собственных детей.

Актуально Издание The Times посвятило статью матери 3 детей из Украины, которая готова стрелять во врага

Готова сменить мирную профессию на военную

По специальности Жагло – маркетолог. Однако еще два года назад она вступила в ряды территориальной обороны и подписала контракт резервиста. Следовательно, ни один из фальшивых упреков россиян пока ее не волнует.

То, что они так отреагировали... Ну, что ж, это успех. Успех в том смысле, что их это задело. А если их это задело – значит, мы все правильно делаем,
– убеждена женщина.

Киянка Мар'яна Жагло купила снайперську гвинтівку Зброяр, жінка потрапила на сторінки The Times
На современную снайперскую винтовку киевлянка потратила 1,5 тысячи долларов / Скриншот из видео

Снайперка с полным комплектом

Киевлянка рассказала, что карабин, который наделал шума в мировых медиа, она приобрела еще почти год назад для занятий на снайперских курсах. На тот момент оружие обошлось ей в 1,5 тысячи долларов. Кроме того, отдельно женщина купила еще глушитель и оптический прицел. Со всем этим ее винтовка весит уже 8 килограммов.

Оружие в руках – ради детей

Потенциальная защитница вспоминает, что во время первого занятия ее сильно поразила мощь от первого выстрела в тире. Впрочем, со временем она ко всему привыкла, потому что осознала, что должна научиться пользоваться оружием ради своих троих детей.

Киянка Мар'яна Жагло купила снайперську гвинтівку Зброяр, жінка потрапила на сторінки The Times
Дети Жагло поддерживают ее намерение защищать Украину / Скриншот из видео

Мотивация у меня одна – это моя семья. Лучше самой в руки взять оружие, чем это потом будут делать твои дети,
– уверена патриотка.

Жагло считает, что полученные знания и навыки оправдают себя в случае полномасштабного вторжения России на украинские территории.

Украинцы показали, что не отдадут свою землю

Наибольшую огласку в медиа получила история Жагло. Впрочем, на самом деле в последнее время среди жителей Киева, желающих вступить в ряды теробороны, наблюдается невиданный ажиотаж. Так, в течение всего одного дня, 24 января, на горячую линии позвонили 40 киевлян, которые изъявили такое желание.

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