Несмотря на то, что дипломаты страны-агрессора назвали историю фейком, ее героиня только укрепилась в своей основной мотивации. Так как ее цель – во что бы то ни стало защитить собственных детей.

Актуально Издание The Times посвятило статью матери 3 детей из Украины, которая готова стрелять во врага

Готова сменить мирную профессию на военную

По специальности Жагло – маркетолог. Однако еще два года назад она вступила в ряды территориальной обороны и подписала контракт резервиста. Следовательно, ни один из фальшивых упреков россиян пока ее не волнует.

То, что они так отреагировали... Ну, что ж, это успех. Успех в том смысле, что их это задело. А если их это задело – значит, мы все правильно делаем,

– убеждена женщина.



На современную снайперскую винтовку киевлянка потратила 1,5 тысячи долларов / Скриншот из видео

Снайперка с полным комплектом

Киевлянка рассказала, что карабин, который наделал шума в мировых медиа, она приобрела еще почти год назад для занятий на снайперских курсах. На тот момент оружие обошлось ей в 1,5 тысячи долларов. Кроме того, отдельно женщина купила еще глушитель и оптический прицел. Со всем этим ее винтовка весит уже 8 килограммов.

Интересно! Марьяна Жагло, которой 52 года, уже имеет звание старшего солдата. Ее муж тоже несет службу в рядах ВСУ.

Оружие в руках – ради детей

Потенциальная защитница вспоминает, что во время первого занятия ее сильно поразила мощь от первого выстрела в тире. Впрочем, со временем она ко всему привыкла, потому что осознала, что должна научиться пользоваться оружием ради своих троих детей.



Дети Жагло поддерживают ее намерение защищать Украину / Скриншот из видео

Мотивация у меня одна – это моя семья. Лучше самой в руки взять оружие, чем это потом будут делать твои дети,

– уверена патриотка.

Жагло считает, что полученные знания и навыки оправдают себя в случае полномасштабного вторжения России на украинские территории.

Украинцы показали, что не отдадут свою землю

Наибольшую огласку в медиа получила история Жагло. Впрочем, на самом деле в последнее время среди жителей Киева, желающих вступить в ряды теробороны, наблюдается невиданный ажиотаж. Так, в течение всего одного дня, 24 января, на горячую линии позвонили 40 киевлян, которые изъявили такое желание.

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